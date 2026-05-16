В Таиланде поезд столкнулся с пассажирским автобусом - ВИДЕО

В столице Таиланда Бангкоке поезд столкнулся с пассажирским автобусом. Как передает Day.Az со ссылкой на газету Thairath, в результате аварии погибли не менее восьми человек. По предварительным данным, число пострадавших превышает 20 человек. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.