В Таиланде поезд столкнулся с пассажирским автобусом

В столице Таиланда Бангкоке поезд столкнулся с пассажирским автобусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на газету Thairath, в результате аварии погибли не менее восьми человек.

По предварительным данным, число пострадавших превышает 20 человек.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.