В Азербайджане проведен брифинг для представителей дипкорпуса, посвященный WUF13

В рамках подготовки к 13-й сессии Всемирного форума по городскому развитию (WUF13), которая пройдет в Баку, состоялся брифинг для представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса и рабочих групп высокопоставленных гостей.

Как сообщили Day.Az в Азербайджанской операционной компании WUF13, мероприятие прошло на Бакинском олимпийском стадионе - основной площадке форума. В брифинге приняли участие около 150 иностранных гостей, включая руководителей дипломатических миссий, действующих в Азербайджане, а также официальных представителей зарубежных стран.

Участникам представили программу форума и предоставили подробную информацию о протокольных процедурах, вопросах безопасности, встрече официальных делегаций и организации транспортного обеспечения государственных и правительственных гостей, которые прибудут в Баку.

Кроме того, дипломатов ознакомили с правилами аккредитации представителей пресс-служб и СМИ, входящих в состав официальных делегаций, а также с порядком участия в официальных мероприятиях форума.

Также участникам рассказали о графике работы Международного аэропорта Гейдар Алиев в период проведения WUF13, организации городского транспорта и ключевых официальных мероприятиях.

Было отмечено, что на сегодняшний день для участия в форуме зарегистрировались более 40 тысяч человек из 182 стран мира, что стало рекордным показателем за всю историю Всемирного форума по городскому развитию.

Представители Азербайджанской операционной компании WUF13 подчеркнули, что Бакинский олимпийский стадион полностью готов к проведению форума, который пройдет 17-22 мая. Также была выражена уверенность в том, что WUF13 станет еще одним успешным международным мероприятием, организованным Азербайджаном.

После завершения брифинга для участников организовали ознакомительный тур по территории проведения форума. Гостям показали специальные зоны для высокопоставленных делегаций, пространства для двусторонних встреч, зоны отдыха, а также площадки, предназначенные для приема гостей и организации питания.