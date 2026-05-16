Intel начала тестировать производство процессоров для iPhone, iPad и Mac

Intel начала небольшое тестовое производство процессоров для устройств Apple, включая iPhone, iPad и Mac.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на MacRumors, сообщил аналитик цепочек поставок Мин-Чи Куо.

По его данным, Intel уже запустила ограниченное тестирование выпуска чипов для младших моделей устройств Apple, а наращивание объемов производства ожидается в 2027-2028 годах. Какие именно процессоры серий A или M будут производиться Intel, не уточняется.

Для изготовления чипов Apple использует технологический процесс Intel 18A, а также оценивает другие передовые производственные технологии компании. При этом, по словам Куо, тайваньская TSMC сохранит статус основного поставщика и продолжит обеспечивать более 90% поставок процессоров Apple.

В публикации отмечается, что Intel, вероятно, будет отвечать только за производство чипов, тогда как их разработка останется за Apple.

По данным источников, Apple рассматривает сотрудничество сразу с двумя поставщиками для снижения затрат и диверсификации поставок. Кроме того, возвращение части производства в США может укрепить отношения компании с администрацией президента Дональда Трампа, выступающей за развитие американского производства.

Официально Apple и Intel возможное сотрудничество пока не подтверждали.