БГУ и Азербайджанский университет архитектуры и строительства подписали меморандум о взаимопонимании

Бакинский государственный университет и Азербайджанский университет архитектуры и строительства подписали меморандум о взаимопонимании.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, документ подписали ректор БГУ Эльчин Бабаев и ректор Азербайджанского Университета архитектуры и строительства Гюльчохра Мамедова.

Подписание прошло на полях международной конференции на тему "Формирование человеческого капитала для устойчивого и жизнеспособного городского развития", прошедшего в Баку.

Также состоялась презентация книги "Urban Future - Городa будущего", подготовленной в связи с WUF13.