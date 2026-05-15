В Азербайджане увеличили расходы на пенсии

В январе-апреле 2026 года на выплату пенсий в Азербайджане было направлено 2,608 млрд манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения, этот показатель на 10% или 248 млн манатов превышает данные аналогичного периода прошлого года.

Согласно информации, с начала текущего года пенсии были проиндексированы и повышены на 9,3%. По состоянию на 1 мая средний размер ежемесячной пенсии увеличился на 10% и составил 594 маната. Средний размер пенсии по возрасту достиг 632 манатов.

В министерстве также отметили, что за январь-апрель в проактивном порядке через электронную систему было назначено 15 тыс. пенсий.

С начала внедрения системы электронного назначения пенсий в 2019 году таким способом было оформлено 193 тыс. пенсий.