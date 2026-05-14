Премьер-министр Пакистана обсудил с министром юстиции Азербайджана сотрудничество в правовой сфере
Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф обсудил с министром юстиции Азербайджанской Республики Фаридом Ахмедовым сотрудничество в правовой сфере.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве юстиции Азербайджана.
Было отмечено, что обсуждения состоялись в рамках визита Фарида Ахмедова в Пакистан.
Министр, в первую очередь, передал премьер-министру Пакистана искренние приветствия Президента Ильхама Алиева.
Мухаммад Шахбаз Шариф, в свою очередь, попросил передать свои приветствия и глубокое почтение главе Азербайджанского государства.
В ходе встречи было подчеркнуто, что дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Пакистаном основываются на исторических, культурных и религиозных связях, а также развиваются на уровне стратегического партнерства по всем направлениям.
На встрече было отмечено, что в рамках Меморандума о сотрудничестве и Программы сотрудничества, подписанных между Министерством юстиции Азербайджана и Федеральным министерством права и юстиции Пакистана за последние два года, осуществляются мероприятия по взаимному обмену опытом. Было подчеркнуто, что подписанные между двумя странами правовые документы вносят важный вклад в развитие отношений.
Стороны обсудили эффективное взаимодействие в области оказания правовой помощи и экстрадиции. Также было отмечено наличие широких возможностей для дальнейшего развития сотрудничества в сфере права и юстиции.
