В связи с WUF13 изменится схема движения 28 автобусов

В Баку с 16 мая будет изменена схема движения 28 автобусных маршрутов, а также приостановлена работа 4 экспресс-маршрутов в связи с проведением 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

На ряде маршрутов перенесены конечные остановки и скорректированы направления движения.

Маршруты №148, 162, 197 и 198, берущие начало в поселках Забрат, Рамана и жилого массива Савалан, будут завершать движение напротив железнодорожной станции Сабунчу.

Маршруты №166, 173A и 173B, следующие из поселков Рамана (совхоз "Гюльчюлюк") и Пиршаги, будут заканчиваться на улице Халила Рзы Улутюрка рядом со станцией метро "Улдуз" и следовать по Балаханинской дороге.

Маршруты №107, 107A, 131, а также №168 и 169 будут следовать из поселков Бузовна, Маштага и Бина (жилой массив Атчылыг) до улицы Рустама Рустамова у станции метро "Нефтчиляр" через поселок Бакиханов.

Маршруты №118A, 118B и 204, а также №15 будут завершать движение на улице Азера Манафова рядом со станцией метро "Гара Гараев".

Маршруты №214 и 214A будут завершать движение на улице Нахчыванского в районе рынка "8-й километр" с проездом через Бакиханов.

Маршрут №70 будет следовать через поселок Бакиханов, а маршрут №71 - завершать движение у проспекта Зии Буньядова в районе ТПУ "Кероглу".

Маршруты №32 и 125 перенесут конечную остановку с ТПУ "28 Мая" на улицу Диляры Алиевой у парка им. Самеда Вургуна.

Маршрут №60, следующий со стороны Военного лицея им. Джамшида Нахчыванского, будет останавливаться у проспекта Гейдара Алиева, вблизи станции метро "Кероглу", не заезжая на ТПУ "Кероглу".

Конечная остановка маршрутов № 18 и 31 будет перенесена от ворот "Гоша Гала" на улице Истиглалийет к улице Ахмеда Джавада. Маршруты № 199 и М8 будут курсировать без остановки у ТПУ "Гянджлик" по улице Ахмед-бека Агаоглу. Конечная остановка маршрута № 133 будет перенесена с ТПУ "Гянджлик" на улицу Фатали-хана Хойского, напротив Gənclik Mall. Деятельность экспресс-маршрутов № 120E, 121E, 140E и E1, осуществляющих перевозки в направлении поселков Говсан, Мярдакян и станции метро "Халглар Достлугу", будет приостановлена.