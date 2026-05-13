Стратегия будущего: как Азербайджан делает ставку на искусственный интеллект и цифровой суверенитет

Автор: Камал Джафаров, депутат Милли Меджлиса, сертифицированный специалист по управлению искусственным интеллектом (AIGP)

Цифровое развитие и социальные инновации уже давно закрепились в статусе ключевых приоритетов государственной политики Азербайджана. Успехи в сфере госуправления и электронных услуг очевидны (Служба ASAN), однако 2024 год ознаменовал начало принципиально нового этапа.

После выборов 2024-го года Президент Ильхам Алиев возвел цифровизацию в ранг национального приоритета, обозначив четкое видение будущего. Логичным продолжением этого курса стало утверждение Концепции цифрового развития в 2025 году.

Сегодня можно с уверенностью сказать, у Азербайджана есть как уникальные преимущества, так и значительные ресурсы для масштабной цифровой трансформации на основе искусственного интеллекта (ИИ).

Первое и самое фундаментальное преимущество - дальновидное лидерство Президента Ильхама Алиева и стратегическая стабильность в стране. Именно выверенные и прагматичные решения главы государства в свое время превратили географическое положение и национальные ресурсы Азербайджана в мощный геополитический актив, укрепили государственность и позволили освободить территории.

Сегодня этот же фактор, олицетворяет сильное лидерство и единство народа с властью, становится ключевым условием достижения амбициозных цифровых целей.

Второе преимущество заключается в богатом опыте взаимодействия с глобальными корпорациями. У страны сформирована прочная институциональная база для партнерства с техногигантами и лидерами ИИ-индустрии. В частности, 30-летний опыт успешного сотрудничества с транснациональными компаниями в энергетическом секторе сегодня оказывает прямое и положительное влияние на процессы цифровой трансформации.

Третье преимущество - благоприятный инвестиционный климат. Привлечение 350 миллиардов долларов в экономику страны за последние 20 лет служит убедительным доказательством на международной арене того, насколько надежным партнером является Азербайджан.

Помимо стратегических преимуществ, Азербайджан располагает значительным технологическим потенциалом.

Архитектура искусственного интеллекта базируется на пяти ключевых уровнях: энергия, вычислительные чипы, облачные хранилища, ИИ-модели и приложения.

Фундаментальным и определяющим звеном в этой цепи остается энергетика. Сегодня Азербайджан - единственное государство в регионе, которое не только полностью обеспечивает себя энергией, но и экспортирует ее в соседние страны и Европу. Масштабные государственные инвестиции в возобновляемую "зеленую" энергетику станут надежным основой для будущего технологического развития.

Что касается безопасности данных, то цифровой суверенитет страны надежно обеспечивает успешно функционирующее национальное "Правительственное облако" (G-Cloud).

На уровнях ИИ-моделей и приложений Азербайджан активно сотрудничает с ведущими мировыми, прежде всего американскими, технологическими компаниями. Неслучайно развитие ИИ стало одним из магистральных направлений стратегической хартии, подписанной с США. Весомый вклад в развитие экосистемы внесут также профильные соглашения с Китаем и Израилем.

Разумеется, в центре этой масштабной инфраструктуры находится человеческий капитал. Главной движущей силой новой технологической архитектуры станет азербайджанская молодежь - готовая к вызовам новой эпохи и обладающая высоким уровнем цифровой грамотности.

Приведенные факты наглядно демонстрируют: для ИИ-трансформации у Азербайджана есть четкое стратегическое видение и широкие возможности.

Главное требование сегодняшнего дня -синхронное и гибкое управление этим потенциалом в рамках единой государственной политики. Именно для реализации этой задачи был создан Совет по цифровому развитию. Назначение Первого вице-президента Мехрибан ханум Алиевой председателем Совета -яркое свидетельство того внимания, которое государство уделяет цифровизации, выводя этот процесс на высший уровень исполнительной власти. Совет под ее руководством выведет инновационную экосистему страны на качественно новый этап развития.

Совместная командная работа Совета по цифровому развитию с другими профильными ведомствами обеспечит устойчивость, конкурентоспособность и укрепление экономики и государственности в эпоху глобальных цифровых вызовов.