В Кувейте задержаны подозреваемые в связях с КСИР
Четыре человека, предположительно связанные с Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР), попытались незаконно проникнуть на территорию Кувейта морским путем.
Как передает Day.Az со ссылкой на МВД Кувейта, военнослужащие армии страны пресекли попытку проникновения, в результате чего произошла перестрелка. Один кувейтский военный получил ранения.
По данным ведомства, подозреваемые, обвиняемые в диверсионной деятельности, были задержаны.
