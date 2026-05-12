В Кувейте задержаны подозреваемые в связях с КСИР

Четыре человека, предположительно связанные с Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР), попытались незаконно проникнуть на территорию Кувейта морским путем.

Как передает Day.Az со ссылкой на МВД Кувейта, военнослужащие армии страны пресекли попытку проникновения, в результате чего произошла перестрелка. Один кувейтский военный получил ранения.

По данным ведомства, подозреваемые, обвиняемые в диверсионной деятельности, были задержаны.