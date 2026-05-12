В азербайджанском плавании зафиксирован новый рекорд.

Как сообщили Day.Az в Федерации плавания Азербайджана, житель Губы Джамиль Алиев в очередной раз показал рекордный результат по стране. В соответствии с установленными правилами, он обновил свой предыдущий рекорд, проплыв без остановки 13 часов.

Отметим, что ранее Джамиль Алиев продемонстрировал лучший показатель по стране, проплыв без остановки 10 часов.