https://news.day.az/sport/1833782.html В азербайджанском плавании зафиксирован новый рекорд В азербайджанском плавании зафиксирован новый рекорд. Как сообщили Day.Az в Федерации плавания Азербайджана, житель Губы Джамиль Алиев в очередной раз показал рекордный результат по стране. В соответствии с установленными правилами, он обновил свой предыдущий рекорд, проплыв без остановки 13 часов.
Отметим, что ранее Джамиль Алиев продемонстрировал лучший показатель по стране, проплыв без остановки 10 часов.
