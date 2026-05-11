Джейми Варди может продолжить карьеру в Ла Лиге

Нападающий "Кремонезе" Джейми Варди может перейти в чемпионат Испании после завершения сезона.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, "Севилья" и "Валенсия" рассматривают 39-летнего форварда как возможный вариант усиления атаки. Контракт Варди с "Кремонезе" действует до июня 2026 года, при этом у итальянского клуба есть опция продления соглашения еще на один сезон. Сейчас, по данным источника, "Кремонезе" не планирует активировать этот пункт.

Интерес испанских клубов связан не с долгосрочным проектом, а с возможностью получить опытного нападающего без крупного трансферного расхода. "Севилья" ищет форварда, который сможет сразу повлиять на игру и взять на себя ответственность в напряженных матчах. "Валенсия", в свою очередь, хочет добавить молодой команде характер, опыт и победный менталитет.

Финансово вариант с Варди выглядит доступным для обоих клубов. По данным Fichajes, зарплата англичанина не превышает 2,2 млн евро за сезон (4,4 млн манатов), что делает его реалистичной целью для команд, которые не хотят втягиваться в дорогие трансферные аукционы.

При этом переход не выглядит безрисковым. В Италии Варди не показал ожидаемой результативности: в нынешнем сезоне Серии А он провел 28 матчей, забил три гола и сделал пять результативных передач. Но его опыт на большом уровне, статус чемпиона Англии с "Лестером" и умение играть под давлением сохраняют интерес к нему на рынке.

Варди перешел в "Кремонезе" в сентябре 2025 года после завершения 13-летнего этапа в "Лестере". За английский клуб он провел 500 матчей, забил 200 голов, выиграл Премьер-лигу в 2016 году и Кубок Англии в 2021-м.

Если "Кремонезе" не продлит соглашение, Варди станет свободным агентом и может стать для "Севильи" и "Валенсии" одним из самых заметных краткосрочных вариантов на летнем рынке.