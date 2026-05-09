https://news.day.az/world/1833413.html В Иране впервые рассказали о ранениях Моджтабы Хаменеи Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится в полном здравии, он уже оправился от полученных ранений. Как передает Day.Az, об этом сообщает Al Araby, со ссылкой на главу протокольной службы в канцелярии верховного лидера Хоссейни.
В Иране впервые рассказали о ранениях Моджтабы Хаменеи
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится в полном здравии, он уже оправился от полученных ранений.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Al Araby, со ссылкой на главу протокольной службы в канцелярии верховного лидера Хоссейни.
По его словам, во время авиаудара США он получил травмы спины и колена, но сейчас его жизни ничего не угрожает.
Хоссейни подтвердил, что травма спины уже зажила, а колено скоро восстановится.
Он также опроверг слухи о серьезных ранах лица - по его словам, у Хаменеи лишь небольшой порез за ухом.
Ранее мы сообщали, что президент Ирана Масуд Пезешкиан встретился с верховным лидером республики Моджтабой Хаменеи.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре