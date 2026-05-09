В Иране впервые рассказали о ранениях Моджтабы Хаменеи

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится в полном здравии, он уже оправился от полученных ранений.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Al Araby, со ссылкой на главу протокольной службы в канцелярии верховного лидера Хоссейни.

По его словам, во время авиаудара США он получил травмы спины и колена, но сейчас его жизни ничего не угрожает.

Хоссейни подтвердил, что травма спины уже зажила, а колено скоро восстановится.

Он также опроверг слухи о серьезных ранах лица - по его словам, у Хаменеи лишь небольшой порез за ухом.

