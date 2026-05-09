Определены место и дата проведения консультативного совещания стран ЦА и Азербайджана

8 октября в Национальной туристической зоне "Аваза" Туркменистан состоится консультативное совещание высокого уровня стран Центральной Азии и Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу правительства Туркменистана, об этом заявил министр иностранных дел Рашид Мередов во время выездного заседания Кабинета министров под председательством Президента Сердара Бердымухамедова в Балканском велаяте, где были рассмотрены итоги социально-экономического развития страны за первые четыре месяца 2026 года.

По словам Мередова, в настоящее время также ведется подготовка к встречам министров иностранных дел стран-участниц, которые пройдут в преддверии саммита в Авазе, а также предстоящего заседания Совета глав государств СНГ.