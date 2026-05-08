В мире выросли цены на еду

Война США и Израиля, развязанная против Ирана, привела к тому, что мировые цены на продукты питания выросли до самого высокого уровня более чем за три года.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на данные Организации Объединенных Наций (ООН).

Причиной такого развития событий стал разрыв цепочек поставок энергоносителей, удобрений и прочего. В итоге индекс цен на продовольственные товары в апреле вырос на 1,6 процента по сравнению с мартом. В годовом выражении рост оценили в 2,5 процента. Сильнее всего подорожали растительные масла, мясо и зерновые.

При этом скачок нефтяных котировок стимулировал спрос на биотопливо. Индекс растительных масел вырос на 5,9 процента с марта и достиг самого высокого уровня с июля 2022 года. Индекс цен на мясо прибавил 1,2 процента, дойдя до рекордного уровня.