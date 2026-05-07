Apple сократила выбор компьютеров из-за дефицита памяти

Из-за кризиса памяти из ассортимента Apple исчезли отдельные версии Mac mini и Mac Studio с увеличенными объемами оперативной памяти. Об этом сообщает MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, Apple перестала продавать Mac mini с 32 ГБ и 64 ГБ оперативной памяти, а также старшую версию Mac Studio с чипом M3 Ultra и 256 ГБ оперативной памяти. Это существенно сокращает выбор для пользователей, которым нужны высокопроизводительные решения.

На текущий момент Mac Studio M3 Ultra доступен только в конфигурации с 96 ГБ памяти. При этом сроки поставки других моделей линейки, включая версии на базе M3 и M4 Max, достигают 9-10 недель, что указывает на проблемы с доступностью компонентов.

Mac mini с чипом M4 Pro теперь ограничен максимумом в 48 ГБ оперативной памяти, тогда как базовые модели на M4 предлагаются только с 16 или 24 ГБ.

Весной Apple уже сняла с продажи Mac mini на 256 ГБ, сохранив только версию с накопителем на 512 ГБ, что фактически привело к росту стартовой цены устройства на $200 - с $599 до $799.