В Баку в рамках Caspian Agro Week проходит Форум развития агробизнеса

В Баку при совместной организации Агентства аграрного кредита и развития при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФAO) и Азиатского банка развития (AБР) проводится Форум развития агробизнеса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, форум, проходящий в рамках Caspian Agro Week, посвящен национальной агропродовольственной повестке.

В мероприятии принимают участие министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов, представитель Президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев, руководитель и представитель Офиса партнерства и координации ФAO в Азербайджане Насар Хаят, директор Офиса сектора развития сельского хозяйства, продовольствия, природы и сельских территорий AБР Цзянфэн Чжан, генеральный директор компании Caspian Event Organisers Фарид Мамедов, депутат Милли Меджлиса и председатель Комитета по аграрной политике Тахир Рзаев, заместитель министра экономики Азербайджана Азер Байрамов, заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самир Мамедов, заместитель председателя Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Закия Мустафаева, заместитель председателя Центрального банка Азербайджана Тогрул Алиев, а также руководители других государственных органов.

