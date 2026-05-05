Трамп назвал сроки восстановления Ирана

На восстановление Ирана уйдет около 20 лет даже в случае немедленного прекращения военных действий. Об этом президент США Дональд Трамп рассказал в интервью радиоведущему Хью Хьюитту, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Если бы мы вывели свои силы сегодня им потребовалось бы 20 лет, чтобы восстановить свою страну", - сказал Трамп. По его словам, после этого Иран уже не сможет как прежде "финансировать [радикальную исламскую группировку] ХАМАС и [ливанскую радикальную группировку] "Хезболлах"".

Американский лидер назвал ситуацию в Иране "очень взрывоопасной". Он пояснил, что при остановке добычи подземные нефтяные системы могут разрушиться. Трамп подчеркнул: нефтяная отрасль страны получит "огромный ущерб" и вернуть удастся не более 30-40 процентов прежних мощностей.