В Баку предложили способ сократить пробки на одной из улиц

В районе улицы Бахруза Нуриева в Баку, рядом с парком Гейдара Алиева, наблюдаются сложности в организации дорожного движения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, водителям, движущимся по этой улице, чтобы попасть на противоположную сторону парка, приходится проезжать через несколько светофоров и перекрестков. Это приводит к потере времени и образованию заторов.

По мнению специалистов, проблему можно решить более простым способом. В частности, предлагается обустроить в этом районе разворот, что могло бы заметно улучшить ситуацию. Подобная практика уже применялась в других частях столицы и показала положительный результат.

Отмечается, что такое решение позволит снизить нагрузку на дороги, в том числе в направлении проспекта Гара Гараева, а также может способствовать снижению числа дорожно-транспортных происшествий.