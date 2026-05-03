Резолюция Европарламента является политической провокацией против суверенитета Азербайджана

Предвзятая резолюция Европейского парламента от 30 апреля 2026 года является политической провокацией против международного права, суверенитета Азербайджана и мирного процесса на Южном Кавказе.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении, распространенном действующим в Германии Европейско-Азербайджанским центром.

В заявлении подчеркивается, что резолюция далека от объективности, фундаментальных принципов международного права и формирующейся в регионе мирной повестки. Отмечается, что данным документом Европарламент искажает реальную ситуацию на Южном Кавказе, демонстрирует неуважительное отношение к суверенным правам Азербайджана и пытается вернуть в политический оборот уже оставшуюся в прошлом конфликтную риторику. В частности, использование выражения "Нагорный Карабах" расценено как искажение внутренних правовых реалий Азербайджана и косвенная легитимизация сепаратистских подходов.

Также подчеркивается, что одностороннее представление положений, касающихся "права на возвращение" карабахских армян, носит характер вмешательства во внутренние дела Азербайджана. В связи с этим отмечается, что Азербайджан обладает полномочиями обеспечивать права всех лиц, проживающих на его территории и подобные вопросы могут решаться только в рамках суверенитета Азербайджана. Резкой критике в документе подвергается игнорирование права на возвращение азербайджанцев, изгнанных со своих родных земель в результате армянской оккупации.

В заявлении указывается, что содержащиеся в резолюции Европарламента утверждения относительно армянского культурного наследия носят односторонний характер, при этом не проявляется аналогичный подход к разрушениям, совершенным на азербайджанских территориях в период оккупации. Это подчеркивает, что документ подготовлен скорее на основе политической избирательности, нежели юридической объективности.

Кроме того, констатируется неприемлемость с точки зрения права высказываний о "несправедливом содержании под стражей армянских военнопленных, задержанных лиц и заложников". Отмечается, что привлечение к ответственности лиц, обвиняемых в терроризме, провокациях, участии в незаконных вооруженных формированиях, военных преступлениях и других тяжких преступлениях, совершенных на территории Азербайджана, является суверенным правом Азербайджанской Республики: "Никакая иностранная политическая структура не может оказывать политическое давление на судебную юрисдикцию Азербайджана. Европарламент должен знать, что уголовная ответственность не может быть устранена политическими заявлениями. Призыв посредством политической резолюции к освобождению от ответственности лиц, обвиняемых в тяжких преступлениях, является недопустимым подходом с юридической точки зрения и безответственным - с политической".

Помимо этого, подчеркивается, что представление миссии Евросоюза в Армении исключительно как "стабилизирующего фактора" также является показателем одностороннего подхода. Заявляется, что стабильность в регионе может быть обеспечена не на основе интересов только одной стороны, а на принципах суверенитета и безопасности всех государств, а также взаимного уважения. Игнорирование справедливых опасений Азербайджана в сфере безопасности ставит под серьезное сомнение претензии Евросоюза на нейтральность и сбалансированный подход.

Также отмечается, что одностороннее представление в резолюции вопроса соединения основной части Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой является неприемлемым, поскольку открытие коммуникационных линий, восстановление транспортных связей и региональное экономическое сотрудничество являются важными факторами, служащими развитию всего Южного Кавказа.

Констатируется, что резолюция Европарламента является документом, который вместо поддержки мирного процесса ослабляет его. Используемые в документе выражения и выдвигаемые требования воодушевляют реваншистские круги, подпитывают сепаратистское мышление и подрывают процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией.

Европейско-Азербайджанский центр потребовал от Европарламента отказаться от предвзятых и не имеющих правовых оснований положений в отношении Азербайджанской Республики, исключить из своих официальных документов такие не существующие в правовой и административной системе Азербайджана выражения, как "Нагорный Карабах", и проявлять уважение к принципам суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела Азербайджана. "Суверенные права азербайджанского народа, территориальная целостность Азербайджанского государства и принадлежность Карабаха Азербайджану как его неотъемлемой части не являются предметом обсуждения. Эту реальность не может изменить ни одна резолюция, политическое заявление или внешнее давление", - говорится в заявлении.