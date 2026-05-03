Марко Рубио стал диджеем на свадьбе в США - ВИДЕО
Госсекретарь США Марко Рубио неожиданно стал свадебным диджеем. Кадры с вечеринки 3 мая опубликовал замглавы аппарата Белого дома Дэн Скавино в соцсети Х.
"Рубио также диджеит на свадьбах! Вот он сегодня вечером за работой на семейной свадьбе", - написал Скавино.
На записи американский госсекретарь в официальном костюме с галстуком стоит за пультом, прижимая к уху амбушюру наушников, затем Рубио танцует.
"Госсекретарь Марко Рубио, видимо, добавил к своему длинному списку обязанностей в администрации Трампа еще одну: свадебный диджей", - отмечают журналисты New York Post.
Чья это была свадьба, не уточняется.
