Марко Рубио стал диджеем на свадьбе в США

Госсекретарь США Марко Рубио неожиданно стал свадебным диджеем. Кадры с вечеринки 3 мая опубликовал замглавы аппарата Белого дома Дэн Скавино в соцсети Х.

"Рубио также диджеит на свадьбах! Вот он сегодня вечером за работой на семейной свадьбе", - написал Скавино.

На записи американский госсекретарь в официальном костюме с галстуком стоит за пультом, прижимая к уху амбушюру наушников, затем Рубио танцует.

"Госсекретарь Марко Рубио, видимо, добавил к своему длинному списку обязанностей в администрации Трампа еще одну: свадебный диджей", - отмечают журналисты New York Post.

Чья это была свадьба, не уточняется.