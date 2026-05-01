В Германии предупредили об угрозе новой войны

Обострение отношений Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Саудовской Аравии может перерасти в конфликт между странами. Об этом пишет немецкая газета Junge Welt (JW), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В статье отмечается, что выход ОАЭ из ОПЕК привел росту напряженности на Аравийском полуострове. "Главная причина - <...> разногласия между ОАЭ и Саудовской Аравией. Абу-Даби хочет в будущем продавать больше нефти и считает себя слишком ограниченным квотами <...> ОПЕК, которые во многом определяет Эр-Рияд", - сообщает издание.

Кроме того, как указывает JW, между ОАЭ и Саудовской Аравией вновь разгорелся давний спор во внешней политике. Пока в Абу-Даби склоняются к более тесному партнерству с Израилем и США, в Эр-Рияде, напротив, считают важным поиск баланса с Ираном.

"Так что сегодня над регионом <...> нависла угроза нового конфликта", - подытоживает газета.