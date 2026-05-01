Для армянской диаспоры чем хуже, тем лучше

Ничего невероятного в записи разговора бывшего прокурора МУС Окампо и в его откровениях о Борреле нет. В большинстве страны Запада приняты законы о лоббизме. Этими законами разрешена лоббистская деятельность, четко обговорены условия, что можно, а что нельзя. Пользуясь этим, армянская диаспора ведет активнейшую работу по недопущению переизбрания Никола Пашиняна на пост премьер-министра. Соответственно, привлекаются различные эксперты с громкими именами. И, кстати, менее всего диаспора обращается сейчас за консультациями к российским экспертам.

Об этом сказала в беседе с Day.Az доктор политических наук, Государственный советник РФ Первого класса, директор консалтингового центра "Восточный вектор" Татьяна Полоскова.

Прозвучавшее в записи не даст никаких практических последствий, это просто очередной факт информационной войны, ведущейся, в том числе западными СМИ, считает она.

"Насколько это выходит за рамки закона, этим будут заниматься местные правоохранители. Все зависит от того, как отреагируют на это соответствующие структуры по борьбе с коррупцией европейских парламентов. А то, что армянская диаспора является основным фигурантом по применению метода "фифо" ("первым пришел - первым ушел" - Ред.) для вытеснения Пашиняна из власти, очевидно даже людям, далеким от политики. Тут нужно думать, какие предпринимать шаги. Армянская диаспора и дальше будет действовать в том же направлении. Дело не только в том, что она структурирована и обладает значительным ресурсом. Там ведь еще и немалый террористический аспект имеется. Чем будет хуже ситуация, тем будет лучше для диаспоры. Чем лучше будут развиваться отношения Армении с Азербайджаном, тем больше шансов неадекватных поступков с ее стороны", - сказала Татьяна Полоскова.

Лейла Таривердиева