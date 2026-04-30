BYD выпустит конкурента Porsche в 2027 году

BYD показал свой первый спорткар Formula X с кузовом из карбона. Представители бренда подтвердили, что Formula X будет запущен в серийное производство. Реальный серийный автомобиль будет соответствовать концептуальной модели более чем на 80%, сообщает IT Home, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Согласно описанию производителя, Formula X получил передние фары в стиле "Острый взгляд леопарда" и задние фонари в форме "Бесконечного кольца". Дизайн вдохновлен концепцией "биологической эволюции".

Автомобиль имеет низкую посадку. Он оснащен дверями типа "крыло дракона", складным рулевым колесом и центральным экраном, а также кузовом из полностью углеродного волокна.

В конструкции предусмотрены 6 сквозных воздуховодов, 19 воздухозаборников, активный задний спойлер и диффузор. О силовой установке автомобиля не сообщается.