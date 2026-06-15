В Иране раскрыли важные экономические детали мирной сделки с США

Представители Ирана и США предварительно договорились по ключевым экономическим условиям заключения мирной сделки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление высокопоставленного чиновника из ближневосточной страны, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Соглашение включит в себя ряд важных для Ирана экономических пунктов, уточнил собеседник агенства. Речь идет, в частности, об отмене американских нефтяных санкций на неопределенный срок, отказ США от ввода новых ограничений до достижения окончательной договоренности по мирной сделке.

Кроме того, добавил чиновник, представители США согласились разблокировать замороженные иранские активы на общую сумму в 25 миллиардов долларов. Еще одним важным пунктом стало обязательство Вашингтона и западные союзников подготовить план реконструкции и развития Ирана в течение 60 дней. Детали последнего условия, как уточняется, будет согласовано с Тегераном.

Ранее мы писали, что в Иране подтвердили достижение соглашения с США.