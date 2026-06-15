Шушинская декларация стала дорожной картой мира на Южном Кавказе

Подписанная 15 июня 2021 года Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Шушинская декларация является не только документом, выводящим отношения между двумя братскими странами на новый этап, но и стратегической дорожной картой долгосрочного мира, безопасности, экономического развития и регионального сотрудничества на Южном Кавказе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил член Великого национального собрания Турции, председатель межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Турция Шамиль Айрым на панельной сессии "Региональные проекты и трансграничное сотрудничество: экономические основы устойчивого мира", проходящей в рамках международной конференции на тему "Региональный вклад в глобальную безопасность: миростроительство на Южном Кавказе".

Он отметил, что данный документ представляет собой комплексную декларацию, охватывающую такие широкие сферы, как общая безопасность, политическая солидарность, экономическая интеграция, энергетическая безопасность, укрепление транспортно-логистических коммуникаций, а также развитие культурных и гуманитарных связей.

"В частности, сотрудничество, охватывающее от Среднего коридора до энергетических коридоров, от транспортных проектов до парламентской дипломатии, является одним из самых успешных примеров в мире в этой области. Сильная воля, существующая между нашими странами и парламентами, - наглядный показатель того, что это сотрудничество будет углубляться и дальше", - подчеркнул Ш. Айрым.