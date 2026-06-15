Шариф подтвердил соглашение между США и Ираном

Правительство Пакистана в ночь на понедельник заявило, что церемония подписания мирного соглашения между Ираном и США состоится в пятницу в Швейцарии.

Day.Az сообщает, что премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что стороны договорились о мирном соглашении.

Ранее технические делегации Ирана и США обсудят положения соглашения. В заявлении Пакистана говорится, что стороны договорились прекратить военные столкновения на всех фронтах, включая Ливан.

В заявлении Шарифа также высоко оценены посреднические усилия Катара.

Президент США Дональд Трамп заявил на своей платформе Truth Social, что "соглашение с Исламской Республикой Иран уже завершено".

Полное заявление премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, в котором он объявил о достижении мирного соглашения между США и Ираном:

"После интенсивных переговоров мы с удовлетворением сообщаем, что мирное соглашение между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран ДОСТИГНУТО.

Обе стороны объявили о немедленном и постоянном прекращении военных действий на всех фронтах, включая Ливан.

Официальная церемония подписания состоится в пятницу, 19 июня, в Швейцарии. Мы благодарим США и Исламскую Республику Иран за их приверженность дипломатическому решению конфликта.

Также выражаем нашу искреннюю благодарность великому руководству Катара за их поддержку в этом посредническом процессе.

Кроме того, я выражаю особую благодарность дальновидному руководству Королевства Саудовская Аравия и Турецкой Республики за их большой вклад в этом направлении.

После достижения соглашения посредники организуют ряд встреч на этой неделе. Эти предварительные обсуждения заложат основу для технических переговоров и официальной церемонии подписания".