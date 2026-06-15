https://news.day.az/society/1841521.html Сколько человек трудоустроили в Азербайджане с начала года? - ЦИФРЫ В Азербайджане за январь-май текущего года работой были обеспечены 65 тысяч человек. Об этом сообщили Day.Az в Министерстве труда и социальной защиты населения. Отмечается, что за указанный период активными мерами содействия занятости были охвачены 170,1 тысячи человек, 322 человека привлечены к программе самозанятости.
Сколько человек трудоустроили в Азербайджане с начала года? - ЦИФРЫ
В Азербайджане за январь-май текущего года работой были обеспечены 65 тысяч человек.
Об этом сообщили Day.Az в Министерстве труда и социальной защиты населения.
Отмечается, что за указанный период активными мерами содействия занятости были охвачены 170,1 тысячи человек, 322 человека привлечены к программе самозанятости.
Кроме того, для 7,3 тысячи человек были организованы курсы профессиональной подготовки.
Также 97,5 тысячи граждан получили услуги по профессиональной ориентации.
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