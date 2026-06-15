Сколько человек трудоустроили в Азербайджане с начала года?

В Азербайджане за январь-май текущего года работой были обеспечены 65 тысяч человек.

Об этом сообщили Day.Az в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что за указанный период активными мерами содействия занятости были охвачены 170,1 тысячи человек, 322 человека привлечены к программе самозанятости.

Кроме того, для 7,3 тысячи человек были организованы курсы профессиональной подготовки.

Также 97,5 тысячи граждан получили услуги по профессиональной ориентации.