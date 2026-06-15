Али Асадов посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

Премьер-министр Али Асадов по случаю Дня национального спасения посетил в Аллее почетного захоронения могилу общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространил Кабинет министров Азербайджана.

Сообщается, что премьер-министр почтил память архитектора и созидателя нашего современного независимого государства, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и возложил цветы к его могиле.