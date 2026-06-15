https://news.day.az/politics/1841541.html Али Асадов посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева Премьер-министр Али Асадов по случаю Дня национального спасения посетил в Аллее почетного захоронения могилу общенационального лидера Гейдара Алиева. Как передает Day.Az, информацию об этом распространил Кабинет министров Азербайджана.
Али Асадов посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева
Премьер-министр Али Асадов по случаю Дня национального спасения посетил в Аллее почетного захоронения могилу общенационального лидера Гейдара Алиева.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространил Кабинет министров Азербайджана.
Сообщается, что премьер-министр почтил память архитектора и созидателя нашего современного независимого государства, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и возложил цветы к его могиле.
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