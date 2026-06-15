Некоторые компании по прокату автомобилей публикуют объявления о готовности сдавать машины в аренду даже лицам без водительских прав. В связи с этим возникает вопрос: кто несет ответственность, если автомобиль арендует человек, не имеющий права управления транспортным средством?

Как заявил Day.Az транспортный эксперт Рагиф Рауфоглу, сдача автомобиля в аренду лицу без водительского удостоверения недопустима и противоречит закону.

По его словам, за подобное нарушение Кодексом об административных проступках предусмотрен штраф в размере 200 манатов.

"Большинство таких автомобилей застрахованы. Однако если машина передана человеку без водительских прав, это может создать серьезные проблемы с выплатой страхового возмещения в случае ДТП или вовсе сделать такую выплату невозможной. Бывает и так, что автомобиль берет в аренду человек с правами, а затем передает его лицу без водительского удостоверения. Но и в этом случае ответственность сохраняется", - отметил эксперт.

Он добавил, что если заранее известно, что автомобилем будут управлять несколько человек, это должно быть указано в договоре аренды, а дополнительные водители должны быть официально зарегистрированы.

По словам эксперта, независимо от обстоятельств передача автомобиля лицу без водительских прав является незаконной, а в случае аварии последствия могут не ограничиться административным штрафом.