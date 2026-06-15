Что будет с ценами на нефть из-за соглашения Ирана и США?

Автор: Ляман Зейналова, Trend

Объявленное мирное соглашение между США и Ираном вызвало резкую волатильность на мировых энергетических рынках: цены на нефть заметно снизились на фоне снижения геополитических рисков на Ближнем Востоке и ожиданий роста предложения сырья.

Соглашение, которое планируется официально подписать в Швейцарии, предусматривает открытие Ормузского пролива для беспошлинного судоходства и снятие военно-морской блокады США. В случае реализации эти меры могут стать одним из наиболее значимых изменений глобальных энергетических потоков за последние годы.

При этом договор остаётся политически хрупким: ключевые региональные игроки демонстрируют резко различающиеся позиции, а также сохраняется высокая неопределённость в части имплементации, последовательности выполнения и механизмов контроля.

Противоречивые позиции США, Ирана и Израиля

США представляют соглашение как фактически завершённое. Президент США Дональд Трамп заявил в Truth Social, что сделка с Ираном "полностью завершена", добавив, что он санкционировал "беспошлинное открытие Ормузского пролива" и приказал "немедленно снять военно-морскую блокаду США".

Иран, в свою очередь, занял более осторожную позицию. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи подчеркнул, что ответственность за надлежащее выполнение соглашения лежит на США, одновременно настаивая на прекращении, как заявляет Тегеран, израильских военных действий против Ливана.

Израиль не признал соглашение обязывающим для своей политики безопасности. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что договор "не обязывает Израиль", подчеркнув суверенное право страны самостоятельно определять меры национальной безопасности.

Реакция нефтяного рынка

Появление информации о возможной сделке вызвало резкие колебания на нефтяных рынках. Фьючерсы Brent с поставкой в августе на ICE снизились на $4,09 (4,68%) до $83,24 за баррель. Ранее котировки уже падали на $3,05 (3,37%) до $87,33. WTI также продемонстрировала снижение: контракты на NYMEX упали на $4,27 (5,03%) до $80,61 за баррель после предыдущего снижения на $2,83 (3,23%).

Аналитики отмечают, что падение отражает ожидания возвращения иранской нефти на мировой рынок и снижение рисков перебоев поставок через Ормузский пролив.

Rystad Energy: "наиболее реалистичный сценарий, но соглашение остаётся хрупким"

В Rystad Energy отметили, что соглашение создаёт редкое совпадение интересов всех сторон, что повышает его потенциальную реализуемость по сравнению с предыдущими дипломатическими попытками.

Главный экономист Rystad Energy Клаудио Галимберти заявил, что США заинтересованы в предотвращении роста цен на бензин, Иран - в ослаблении санкций и росте экспортных доходов, а мировые рынки - в стабильности поставок через Ормузский пролив.

Однако он подчеркнул, что структурное совпадение интересов не гарантирует практической реализации.

"Подписанное соглашение ещё не означает функционирующее соглашение", - отметил он, указав на разногласия по последовательности выполнения обязательств: каждая из сторон ожидает первых шагов от другой.

Галимберти также назвал Ливан потенциальным фактором дестабилизации, способным повлиять на динамику сделки даже при продвижении дипломатического процесса в целом.

По его словам, рынки уже неоднократно демонстрировали схожий сценарий: резкая реакция на новости с последующей частичной коррекцией на фоне сомнений в реализации.

Макроэкономический эффект и риски

В Rystad Energy считают, что возможное открытие Ормузского пролива стало бы одним из ключевых макроэкономических факторов текущего цикла, особенно на фоне сохраняющегося инфляционного давления в развитых экономиках.

Отмечается, что инфляция в США остаётся выше 4%, реальные доходы населения испытывают давление, а европейская монетарная политика продолжает ужесточаться в условиях энергетической чувствительности экономики. Однако даже в оптимистичном сценарии нормализация нефтяного рынка будет постепенной: потребуется время на перестройку поставок, логистики и снижение риск-премий в ценах.

Осторожный оптимизм рынков

Несмотря на позитивный дипломатический сигнал и резкую реакцию рынков, аналитики подчёркивают: ожидания не равны фактическим изменениям в поставках. Цены на нефть ранее росли на фоне эскалации напряжённости на Ближнем Востоке, но затем снизились на фоне ускорения дипломатического диалога между Вашингтоном и Тегераном.

Тем не менее неопределённость вокруг имплементации соглашения, региональная нестабильность и нерешённые политические вопросы продолжают формировать высокий уровень риска.

Соглашение США и Ирана рассматривается как потенциально значимый геополитический сдвиг с прямым влиянием на глобальные энергетические рынки. Однако эксперты подчёркивают, что соглашение остаётся хрупким, а риски исполнения пока превышают подтверждённые изменения политики. До момента официального подписания и начала практической реализации рынок, вероятно, останется волатильным, реагируя прежде всего на политические сигналы и новостной фон, а не на фундаментальные изменения в поставках.