Samsung сделает складку в складном Fold менее заметной

Samsung может изменить подход к конструкции складных дисплеев в новом поколении смартфонов Fold в одной из предстоящих моделей, которая получит существенно более толстое ультратонкое стекло (UTG), что должно повысить прочность устройства и сделать складку на экране менее заметной. Об этом сообщает южнокорейское издание ZDNet, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Будущий складной смартфон будет оснащен защитным стеклом толщиной около 60 микрометров, тогда как в Galaxy Z Fold8 будет использоваться UTG толщиной 45 микрометров. Таким образом, новый слой окажется более чем на треть толще.

Уже этим летом Samsung представит сразу три складных смартфона. Помимо Galaxy Z Flip8 и Galaxy Z Fold8 Ultra компания готовит новую модель Galaxy Z Fold8 (Fold Wide) с 7,6-дюймовым дисплеем. Ее ключевой особенностью станет измененный форм-фактор: устройство будет шире традиционного Fold и получит более "планшетные" пропорции корпуса.

По мнению экспертов, переход к более толстому стеклу позволит улучшить долговечность дисплея, снизить выраженность складки на месте сгиба и повысить устойчивость устройства к ударам и деформациям. Это может стать одним из ключевых преимуществ нового поколения складных смартфонов Samsung.