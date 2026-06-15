В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о "подарках" от Алена Симоняна​.

Day.Az представляет публикацию:

Спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что нынешний созыв депутатов, хоть и почти уже бывший, успеет рассмотреть и одобрить три "важные законодательные инициативы".

Что это за дичь инициативы, он тут же пояснил:

Во-первых, в Армении ужесточат наказание за предвыборные взятки. По действующим нормам, за дачу таких взяток полагается 7 лет, а за получение - до 8 лет тюрьмы. Симонян предлагает увеличить сроки до 9 и 10 лет соответственно. Как говорится, большой привет всем голосовавшим пару дней назад.

Во-вторых, депутатам предлагается утвердить новое правило: на въезде в каждый населенный пункт в Армении должен быть установлен государственный флаг, размером не менее "метр на два".

Ну, и третья "важная тема" - Симонян хочет обновить текст депутатской присяги. Говорит, мол новый вариант будет "намного более созвучным сегодняшним реалиям и реальному государству". Сам обновленный текст Симонян пока не показал, пообещав опубликовать его позже. Возможно, оттуда даже уберут формулировку "мамой клянусь" и "цавт танем".