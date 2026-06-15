Ученые бьют тревогу из-за огромных незамерзающих зимой участков у Антарктиды

Обширный участок в море Беллинсгаузена не покрылся зимним льдом, что вызывает тревогу у исследователей. Об этом сообщил австралийский телеканал ABC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые зафиксировали участок размером в 650 тыс. км в Западной Антарктиде, который обычно покрывался в июне льдом, теперь предстал на спутниковых снимках абсолютно свободным от ледовых "оков". Площадь незамерзшей территории сопоставима с территорией Франции.

По мнению ученых, сокращение площади морского льда происходит в условиях глобального потепления - но теперь это уже становится ожидаемой закономерностью. По словам Уилла Хоббса из Университета Тасмании, в августе и сентябре ученые зафиксируют в этом регионе "небольшое образование льда".

С 2023 года уровень площадь морского льда в Антарктиде сократилась на 1,5 млн кв. км по сравнению с предыдущими годами, отмечается в статье. Исследователи , что сокращение объемов морского льда обернется сокращением популяции антарктических пингвинов и не сможет противостоять подъему уровня мирового океана.