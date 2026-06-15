https://news.day.az/politics/1841529.html Эрдоган поздравил Азербайджан с Днем национального спасения - ФОТО Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Азербайджан по случаю 15 июня - Дня национального спасения. Как передает Day.Az, об этом Президент Турции написал на своей странице в социальной сети X. "Сердечно поздравляю братский Азербайджан с 15 Июня - Днем национального спасения.
Эрдоган поздравил Азербайджан с Днем национального спасения - ФОТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Азербайджан по случаю 15 июня - Дня национального спасения.
Как передает Day.Az, об этом Президент Турции написал на своей странице в социальной сети X.
"Сердечно поздравляю братский Азербайджан с 15 Июня - Днем национального спасения. Передаю приветствия и самые теплые пожелания от Турции всем азербайджанским братьям и сестрам, с которыми нас связывает принцип "одна нация - два государства" и единое сердце", - написал он.
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