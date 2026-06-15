В Баку растет спрос на земельные участки

В Баку наблюдается рост цен на земельные участки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, в настоящее время стоимость одной сотки земли с государственным актом (купчей) в разных районах столицы варьируется примерно от 5 тысяч до 500 тысяч манатов.

По словам специалистов, приближение летнего сезона и рост интереса к строительству индивидуальных жилых домов оживили рынок земельных участков. Наибольшим спросом пользуются земли с полностью оформленными документами и наличием купчей.

Основная причина такого выбора - стремление покупателей избежать возможных проблем с подключением коммунальных услуг при строительстве жилья в будущем.

Эксперт по недвижимости Эльнур Фарзалиев отметил, что сезонные факторы также оказывают существенное влияние на формирование цен.

По его словам, весной и летом, когда погодные условия наиболее благоприятны для строительства, спрос на земельные участки традиционно возрастает. Это позволяет некоторым продавцам повышать цены, что дополнительно ускоряет рост стоимости земли на рынке.