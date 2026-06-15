Lexus обновил свой премиальный седан

Марка Lexus обновила список опций, которые доступны покупателям седанов Lexus ES в Японии. Среди наиболее любопытных позиций значится подставка для ног, предназначенная для устранения неприятного запаха того, кто сидит впереди. Об этом сообщает портал Carscoops, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В официальный каталог также вошел оригинальный аэродинамический комплект. Он улучшает аэродинамику благодаря сплиттеру, боковым юбкам и накладке на задний бампер. Набор также включает каплевидные плавники на задних стойках, стабилизирующие вихри вдоль задней части кузова, улучшая устойчивость и управляемость.

Японская версия ES вдобавок может быть оснащена проекционной подсветкой, отображающей эмблему Lexus на дорожное покрытие, а также боковой проекцией, создающей графические элементы по бокам кузова.

Помимо перечисленного, в каталоге отныне представлены подсвечиваемые пороги дверей и багажника. Покупатели, желающие большего, могут добавить подсвечиваемые подстаканники и дверные карманы.