Назим Садыхов в Баку: "Готов снова писать историю"

Азербайджанский боец Назим Садыхов, который 27 июня выступит на турнире UFC Fight Night: Fiziev vs Torres на Национальной гимнастической арене, уже прибыл в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, спортсмена в аэропорту Гейдара Алиева встретили болельщики и близкие.

Садыхов выразил радость возвращению в Баку и заявил о готовности к новому успеху.

"Я очень счастлив снова быть в Баку и готов в очередной раз написать историю. Моя команда и спарринг-партнеры приехали вместе со мной. На этой неделе мы завершим подготовку, после чего начнется этап сгонки веса. Впереди десять напряженных дней, и мы намерены провести их на максимальном уровне", - сказал он.