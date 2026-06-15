Посол Германии раскрыл детали газовых контрактов с SOCAR

Немецкие компании законтрактовали у SOCAR примерно 2 млрд кубометров газа в год.

Об этом заявил посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн в ходе брифинга для СМИ в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия, передает Day.Az.

"Прямых поставок газа в Германию нет, поскольку между Азербайджаном и Германией отсутствует трубопроводное сообщение. Однако газ, который три немецкие компании законтрактовали у SOCAR, - около 2 млрд кубометров в год - играет важную роль в стабилизации европейского энергетического рынка, поскольку обеспечивает дополнительные объёмы поставок на европейский рынок", - сказал посол.

Хорлеманн отметил, что немецкие газовые компании, заключившие контракты на поставки газа из Азербайджана, фактически осуществляют своп-сделки с другими импортёрами газа в Европе.

"В первую очередь речь идёт об Италии, поскольку около 90% азербайджанского газа, импортируемого Европейским союзом, поступает именно туда.

Эти соглашения являются долгосрочными и заключены примерно на десять лет. Я ожидаю, что объёмы поставок сохранятся и после этого периода, возможно, даже увеличатся. Однако в ближайшие десять лет их объём, по моей оценке, составит около 2 млрд кубометров в год", - сказал дипломат.