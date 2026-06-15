Крупнейшая экономика ЕС поддерживает углубление связей с Баку

Германия как крупнейшая экономика Европейского союза и активный сторонник развития Европы всегда поддерживала прочные отношения между ЕС и Азербайджаном.

Об этом заявил посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн в ходе брифинга для СМИ в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия, передает Day.Az.

"Стороны ведут переговоры о новом соглашении о сотрудничестве. Таким образом, происходит много позитивных изменений, которые также подчёркивают значительный интерес Европейского союза к региону и к Азербайджану. В последние годы этот интерес стал гораздо более выраженным с точки зрения энергетической безопасности, поскольку Азербайджан является важным поставщиком энергоресурсов и узловым пунктом на маршруте между Азией и Европой", - сказал посол.

По его словам, Европейский союз активно вовлечён в процессы в регионе.

"Например, он участвует в модернизации железной дороги в Нахчыване, которая станет важным элементом Среднего коридора, а также оказывает поддержку по многим другим направлениям, включая энергетическую сферу.

Для Германии очень важно, чтобы это развитие продолжалось, чтобы эти отношения расширялись и углублялись, поскольку данный регион играет значительную и всё возрастающую роль для Европы", - сказал Хорлеманн.