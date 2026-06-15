Названа важная составляющая торговых отношений Азербайджана и Германии

Важным фактором развития торговых отношений Азербайджана и Германии является энергетический сектор.

Об этом заявил посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн в ходе брифинга для СМИ в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия, передает Day.Az.

"Важным фактором развития наших торговых отношений является энергетический сектор. Как вам, возможно, известно, помимо импорта нефти из Азербайджана, сейчас уже три немецкие компании заключили контракты на поставку газа из Азербайджана с SOCAR. Это не сделало Германию потребителем азербайджанского газа напрямую, поскольку между Азербайджаном и Германией нет трубопроводного соединения. Однако газ, который Европейский союз импортирует из Азербайджана, в основном поступает в Италию, а затем торгуется на интегрированном европейском энергетическом рынке", - сказал посол.

По его словам, существует множество своп-сделок между различными странами Европейского союза и различными энергетическими компаниями. Таким образом Германия косвенно импортирует или потребляет азербайджанский газ через обменные операции.

"Это очень хорошо, потому что способствует стабилизации европейского энергетического рынка и также снижает часть давления, которое испытывает европейский энергетический рынок, особенно после начала войны России против Украины, а также после блокирования Ормузского пролива", - сказал посол.