"Баллада" Новруз Аслана, посвященная памяти великого лидера Гейдара Алиева

Председатель Общества Красного Полумесяца Азербайджана, депутат Милли Меджлиса (парламент), композитор Новруз Аслан посвятил композицию "Баллада" памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, сообщает Day.Az.

15 июня в Азербайджане отмечается День национального спасения. 15 июня 1993 года Гейдар Алиев был избран председателем Верховного Совета Азербайджанской Республики, и эта дата вошла в историю как день, когда Азербайджан был спасен от глубокого кризиса. Этот день стал поворотным в истории независимости Азербайджана и был объявлен Милли Меджлисом Днем национального спасения. Дата "15 июня" символизирует спасительную миссию великого лидера Гейдара Алиева и сплочение азербайджанского народа вокруг него.

Азербайджанский народ всегда будет высоко чтить светлую память великого лидера Гейдара Алиева и продолжать передавать его политическое наследие будущим поколениям.

Представляем вашему вниманию композицию "Баллада" Новруза Аслана, посвященную памяти великого лидера Гейдара Алиева: