В Гондурасе прошел "рыбный дождь", пишет What, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

После мощного ливня жители обнаружили на улицах, во дворах и на полях множество рыб. Как только дождь ослаб, люди начали выходить из домов с ведрами и контейнерами, чтобы собрать неожиданную добычу.

Очевидцы публиковали фотографии и видео, на которых видно, как рыба буквально покрывает землю после непогоды. Многие местные жители считают происходящее настоящим чудом и называют его благословением.

Несмотря на многочисленные исследования, ученые до сих пор не пришли к единому мнению о причинах происходящего. Среди наиболее популярных версий - водяные смерчи, которые могут поднимать рыбу из рек и озер и переносить ее на большие расстояния. Другая гипотеза предполагает, что рыба появляется из подземных водоемов, которые выходят на поверхность во время сильных наводнений.

Местные связывают феномен с легендой о испанском священнике Мануэле де Хесусе Субиране. Согласно преданию, в XIX веке он молился о помощи для бедняков во время голода, после чего с неба тоже начала падать рыба.