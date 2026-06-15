В Ханкенди прошел торжественный концерт, посвящённый Дню национального спасения

В Центре культуры города Ханкенди состоялся торжественный концерт, посвящённый 15 июня - Дню национального спасения. Концертная программа была представлена Бакинским государственным камерным оркестром Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Азербайджана, передает Day.Az.

Праздничный концерт прошёл в рамках масштабной программы культурных гастролей ведущих художественных коллективов страны, реализуемой по инициативе и при организации министерства культуры. Мероприятие состоялось при поддержке специального представительства Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, а также в Агдеринском и Ходжалинском районах.

Перед началом концерта было рассказано об историческом значении Дня национального спасения. Отмечено, что Азербайджан, восстановивший свою территориальную целостность и суверенитет под руководством Президента Ильхама Алиева, развивается на прочном фундаменте, созданном общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.

В концертной программе под управлением заслуженного артиста Фуада Ибрагимова прозвучали произведения национальных классиков - Узеира Гаджибейли, Гара Гараева, Фикрета Амирова, Ниязи, Джахангира Джахангирова, Арифа Меликова, Васифа Адыгезалова, Сулеймана Алескерова, Муслима Магомаева, Фархада Бадалбейли, Гасана Рзаева, а также Антонио Вивальди. Кроме того, были исполнены азербайджанские народные песни.

Солисты - народная артистка Гюльназ Исмайлова, заслуженный артист Анар Шушалы, Сабина Арабли, Сахават Мамедов, Назрин Асланлы, Талиб Искендерли, Ниджат Мансимов и Рафига Гулузаде - вместе с оркестром создали для зрителей атмосферу настоящего праздника.

Концерт посетили жители Ханкенди, вернувшиеся в родной город, преподаватели и студенты Карабахского университета, а также участники восстановительных работ на освобождённых территориях. Все музыкальные номера сопровождались продолжительными аплодисментами.

Напомним, что после масштабной реконструкции Центр культуры в Ханкенди был открыт 28 мая при участии Президента Ильхама Алиева.

Отметим, что гастрольный проект реализуется в рамках Концепции "Культура Азербайджана - 2040" и направлен на развитие культурной жизни в регионах и формирование единой культурной экосистемы страны.