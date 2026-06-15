Венс анонсировал публикацию меморандума США и Ирана

Соединенные Штаты планируют на текущей неделе опубликовать текст меморандума о взаимопонимании с Ираном. Об этом в эфире телеканала CNBC заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Думаю, когда люди увидят это соглашение, текст которого мы надеемся опубликовать на этой неделе, они поймут, что это оно сделает весь регион более безопасным", - сказал он.

Ранее мы писали, что Трамп сообщил о начале движения судов по Ормузскому проливу.