Трамп сообщил о начале движения судов по Ормузскому проливу

Президент США Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что блокированные из-за боевых действий в зоне Персидского залива нефтеналивные танкеры начинают проходить Ормузский пролив, передает Day.Az.

По словам американского лидера, многие из судов перевозят нефть.

"Они идут южным путем, который совершенно безопасен <...>. Есть и другие районы передвижения", - сказано в сообщении Трампа.