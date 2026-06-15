https://news.day.az/world/1841584.html Трамп сообщил о начале движения судов по Ормузскому проливу Президент США Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что блокированные из-за боевых действий в зоне Персидского залива нефтеналивные танкеры начинают проходить Ормузский пролив, передает Day.Az.
Трамп сообщил о начале движения судов по Ормузскому проливу
Президент США Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что блокированные из-за боевых действий в зоне Персидского залива нефтеналивные танкеры начинают проходить Ормузский пролив, передает Day.Az.
По словам американского лидера, многие из судов перевозят нефть.
"Они идут южным путем, который совершенно безопасен <...>. Есть и другие районы передвижения", - сказано в сообщении Трампа.
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