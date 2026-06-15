Концерт "Бакинские вечера" перенесен на сентябрь в связи с состоянием здоровья народной артистки Азербайджана Флоры Керимовой, говорится в сообщении организаторов, передает Day.Az.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, связанную с состоянием здоровья народной артистки республики, выдающейся представительницы азербайджанского музыкального искусства, любимой миллионами Флоры Керимовой, Независимый центр искусств "Очаг" и организаторы проекта приняли решение перенести концерт "Бакинские вечера", ранее запланированный на 20 июня, на 12 сентября 2026 года, начало в 20:00. Это решение носит не только организационный характер. Прежде всего, это выражение уважения к азербайджанской музыке, к живой легенде национальной сцены и великой артистке Флоре Керимовой", - говорится в сообщении.

Учитывая художественное наследие, созданное Флорой Керимовой на протяжении десятилетий, её вклад в музыкальную культуру Азербайджана и особое место, которое она занимает в сердцах народа, участники проекта и организаторы единогласно решили, что этот грандиозный музыкальный вечер должен состояться на фоне самых добрых новостей о её здоровье и при её участии.

"Мы верим, что, как и тысячи зрителей, вновь увидим Флору Керимову на сцене, услышим её голос, почувствуем её энергию и дыхание её искусства. Именно поэтому программа перенесена на сентябрь, и в этот день зрителям будет представлен ещё более масштабный и торжественный гала-концерт", - говорится в сообщении.

В концертной программе примут участие известные представители азербайджанской музыки, народные артисты и любимые публикой исполнители. Зрителей ожидает незабываемый и наполненный эмоциями вечер искусства, вобравший в себя лучшие традиции музыкального Баку.

Все билеты, приобретённые заранее, остаются полностью действительными для концерта, который состоится 12 сентября, и не требуют обмена.

"Мы уверены, что каждый зритель, ценящий азербайджанскую музыку, с пониманием отнесётся к этому решению и присоединится к моральной поддержке Флоры Керимовой. В завершение желаем нашей великой артистке скорейшего полного выздоровления и крепкого здоровья. Благодарим каждого из вас за понимание и поддержку. До встречи 12 сентября!" - заключили организаторы.