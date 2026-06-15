Пилот едва не ослеп от светового шоу в Белом доме в честь 80-летия Трампа

Пилот коммерческого самолета, заходящего на посадку в США, заявил, что едва не ослеп от прожекторов, размещенных на стадионе в Белом доме. Об этом сообщает портал Simple Flying, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент произошел в преддверии турнира UFC Freedom 250 по смешанным боевым искусствам, запланированного на воскресенье, 14 июня. В честь 80-летия Дональда Трампа и 250-летия независимости Америки в резиденции президента построили временную арену "Коготь". Командир воздушного судна (КВС) пожаловался, что световое шоу ослепило его во время приземления в аэропорту имени Рональда Рейгана. "Это было в десять раз хуже любого лазера", - отметил пилот.

Федеральное управление гражданской авиации посоветовало КВС обратиться со своими опасениями по поводу безопасности полетов непосредственно в Белый дом. Уточняется, что на мероприятие, спонсируемое Трампом, было выделено 60 миллионов долларов. При этом оно вызвало нарекания из-за отсутствий полной экологической экспертизы и предупреждения о визуальной опасности для пилотов.