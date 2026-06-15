В Гяндже произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на выезде из города пассажирский автобус марки "Hyundai", следовавший по маршруту Гянджа-Гёранбой, столкнулся с автомобилем "Range Rover". В результате аварии восемь пассажиров автобуса получили травмы и были госпитализированы.

В ДТП пострадали Э.Алиев (1998 г.р.), А.Мехдиев (2000 г.р.), С. Мамедова (1995 г.р.), Э.Гасанова (1986 г.р.), Э.Сулейманов (1989 г.р.), Э.Сулейманова (2024 г.р.), М.Сулейманова (2022 г.р.) и Р.Мамедова (1996 г.р.).

По факту аварии проводится расследование.