Фон дер Ляйен о санкциях в отношении Ирана

ЕС не планирует отменять антииранские санкции даже в случае полного завершения боевых действий между США и Ираном, сначала Тегеран должен будет отказаться "от оружия массового уничтожения" и соблюдать права человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции перед саммитом Группы семи в Эвиане.

"У нас есть два механизма санкций против Ирана, которые связаны с двумя проблемами - это нарушения прав человека и оружие массового уничтожения. Мы должны добиться реального изменения поведения Ирана по каждой из этих проблем, и только тогда санкции могут быть отменены", - сказала она, отвечая на вопрос, готов ли Евросоюз отменить санкции против Ирана вслед за США, как только боевые действия окончательно прекратятся и в регионе восстановится мир.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС считает санкции "механизмом изменения поведения" иностранных государств, поэтому их отмена возможна только когда "это поведение изменится".