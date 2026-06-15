ЧМ-2026: Ламин Ямаль вышел на поле на 71-й минуте

21:35

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль провел свои первые минуты на чемпионате мира 2026 года.

18-летний футболист вышел на замену на 71-й минуте матча первого тура группы H против Кабо-Верде.

Встреча проходит на стадионе Mercedes-Benz Stadium в Атланте. К моменту появления Ямаля на поле счет в игре оставался неоткрытым - 0:0.

Для одного из самых ярких молодых футболистов мира это первый матч на нынешнем мундиале. Ямаль подошел к турниру после восстановления от травмы и начал встречу на скамейке запасных.

Во втором туре группового этапа Испания сыграет с Саудовской Аравией, а затем встретится с Уругваем. Кабо-Верде после стартового матча ожидают поединки против Уругвая и Саудовской Аравии.

Напомним, что чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. Действующим обладателем трофея является сборная Аргентины.

20:56

Сборная Испании не сумела открыть счет в первом тайме матча первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года против команды Кабо-Верде.

После первых 45 минут встречи на табло зафиксирован счет 0:0.

Испанцы владели заметным преимуществом и создали несколько опасных моментов у ворот дебютанта мундиаля. Наиболее реальный шанс отличиться был у Феррана Торреса, который с близкого расстояния попал в перекладину. Позже форвард вновь оказался в центре внимания, однако на этот раз свою команду спас голкипер Кабо-Верде.

Во втором тайме команда Луиса де ла Фуэнте попытается реализовать свое игровое преимущество и начать турнир с победы. Ожидается, что после перерыва на поле может появиться Ламин Ямаль, восстановившийся после травмы к старту чемпионата мира.

Напомним, что Испания считается одним из главных претендентов на победу в турнире, тогда как Кабо-Верде впервые выступает в финальной стадии чемпионата мира.

20:02

На чемпионате мира по футболу 2026 года стартовал матч первого тура группы H между сборными Испании и Кабо-Верде.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча проходит на стадионе "Мерседес-Бенц Стэдиум" в Атланте.

Тренерский штаб сборной Испании с первых минут выпустил на поле Унаи Симона, Пау Кубарси, Эмерика Лапорта, Марка Кукурелью, Маркоса Льоренте, Родри, Педри, Гави, Феррана Торреса и Микеля Оярсабаля.

При этом один из лидеров команды Ламин Ямаль начал встречу на скамейке запасных.

Напомним, что помимо Испании и Кабо-Верде в группе H выступают сборные Саудовской Аравии и Уругвая.